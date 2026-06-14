বরিশাল শেবাচিম হাসপাতাল: ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখার উপসচিব কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানা গেছে। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করা হলো।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, নতুন কমিটি গঠনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান এই চিকিৎসাকেন্দ্রের সেবা ব্যবস্থাপনায় গতি আসবে এবং রোগীরা আরও উন্নত সেবা পাবেন।
জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৫ জুন তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামীমকে সভাপতি করে শেবাচিম হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এরপর ৫ আগস্ট-পরবর্তী দীর্ঘ কোনো কার্যকর কমিটি না থাকায় হাসপাতাল পরিচালনায় নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান।
বরিশাল সাধারণ নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ বলেন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভার মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তাঁর মতে, শেবাচিম হাসপাতালের অবকাঠামো পুরোনো, জনসংখ্যার তুলনায় রোগীর চাপ অনেক বেশি, পাশাপাশি জনবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ঘাটতিও রয়েছে।
মিজানুর রহমান আরও বলেন, নতুন সভাপতির উচিত এসব সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে তুলে ধরা এবং হাসপাতালটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া, যাতে দক্ষিণাঞ্চলের হাজারো রোগী উপকৃত হন।
বিজিবি সূত্র জানায়, গত শুক্রবার ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩-এস সীমান্ত পিলার-সংলগ্ন এলাকা দিয়ে নারী-শিশুসহ ১২ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ। তবে বিজিবি ও স্থানীয় সীমান্তবাসীর সতর্ক অবস্থানের কারণে তাদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।২৮ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শক্ত অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার গয়টাপাড়া ও ইজলামারী সীমান্তপথে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধা ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের মুখে তারা সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে অবস্থান করলেও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ অনন্তপুর সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে দিনভর টানটান উত্তেজনা ও দ্বিমুখী অবস্থানের পর অবশেষে নয় বছর বয়সী এক বাংলাদেশি শিশুকে ফেরত আনা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে