খুলনায় বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ যুবক আটক

খুলনায় মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড গুলি ও ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ মো. আশরাফুজ্জামান জীবন (২৩) নামে এক যুবককে আটক করেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে নগরীর নিরালা এলাকার ২ নম্বর কাশেমনগর রোডের ১৩৮/ক নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলার শয়নকক্ষে অভিযান চালিয়ে উক্ত অস্ত্র ও ইয়াবাসহ আশরাফুজ্জামান জীবনকে আটক করা হয়। জীবন কাশেমনগর রোডের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে।
খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার (ডিবি) আহদুজ্জামান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত নগরীর নিরালা এলাকার কাশেমনগর রোডের ১৩৮/ক নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আশরাফুজ্জামান জীবনের শয়নকক্ষে অভিযান চালানো হয়।
এ সময় উক্ত অস্ত্র, গুলি, ম্যাগাজিন ও ইয়াবাসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার জীবনের বিরুদ্ধে খুলনা সদর থানায় মামলা হয়েছে।
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