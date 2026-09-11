Ajker Patrika
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গাজীপুর

নালায় ভাসমান লাগেজ থেকে নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২২
নালায় ভাসমান লাগেজ থেকে নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার
নালায় ভাসমান লাগেজ থেকে নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় নালার পানিতে ভাসমান লাগেজ ও বস্তা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর অর্ধগলিত দ্বিখণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের ফকিরা গার্মেন্টস-সংলগ্ন আবুল কাশেমের বহুতল ভবনের পাশের নালা থেকে মরদেহের অংশগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক বলেন, বিকেলের দিকে কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি নালার ওপর নির্মিত কালভার্টে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁরা পানিতে একটি কালো রঙের লাগেজ ভাসতে দেখেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে লাগেজের ভেতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাগেজের ভেতর থেকে নারীর কোমরের নিচের অংশ উদ্ধার করা হয়। পরে আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বস্তার ভেতর থেকে মরদেহের ওপরের অংশ উদ্ধার করা হয়। তবে নিহত নারীর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তের জন্য অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

আল মামুন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অন্য কোথাও ওই নারীকে হত্যা করে মরদেহের অংশবিশেষ লাগেজ ও বস্তায় ভরে নির্জন স্থানে ফেলে রেখে গেছে।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে।

বিষয়:

পুলিশঢাকা বিভাগনারীগাজীপুর সদরজেলার খবর
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