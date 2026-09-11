কিশোরীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ, গণপিটুনির পর আটক চা-দোকানি

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর মোবাইল ফোনে ধারণ করা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক চা-দোকানির বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের গণপিটুনির পর অভিযুক্ত মোবারক হোসেন সরদারকে (৫২) আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় তিন মাস আগে মোবারক কৌশলে কিশোরীকে ডেকে তাঁর বসতঘরে নিয়ে যান। সে সময় ঘরে তাঁর পরিবারের কেউ ছিলেন না। সেখানে মোবারক কিশোরীকে ধর্ষণ করে নিজের মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করেন। ঘটনা কাউকে না জানাতে কিশোরীকে হুমকিও দেন তিনি। কয়েক দিন আগে মোবারক ভিডিওটি ছড়িয়ে দেন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কিশোরীর বাড়িতে এ বিষয়ে সালিস বসে। মোবারক উপস্থিত না থাকলেও তাঁর পক্ষের কয়েকজন সেখানে ছিলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সালিস শেষ হয়।
আজ সকাল ১০টার দিকে মোবারক কিশোরী ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেন এবং দেখে নেওয়ার কথা বলে শাসান। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে তাঁকে পিটিয়ে পুলিশে খবর দেন।
পুলিশ পরে মোবারককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবা অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের জীবন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি মোবারকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।
মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা নঈমুল ইসলাম রাজিব বলেন, আহত মোবারকের মাথা ও শরীরে জখম রয়েছে। তাঁকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।
মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান মানিক বলেন, মোবারককে এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।
ফেসবুকে পরিচয়। সেই পরিচয় গড়ায় প্রেমে। এরপর ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করতে সুদূর চীন থেকে বাংলাদেশে ছুটে আসেন ২৯ বছর বয়সী এক যুবক। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশে আসার ১৬ দিনের মাথায় গতকাল বৃহস্পতিবার রংপুরের পীরগঞ্জের এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দের কাছে ঘটনাটি এখন বেশ কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে...১৯ মিনিট আগে
পুলিশ বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ওই এলাকার একটি আটতলা ভবনের ১৪টি ফ্ল্যাটে দেড় মাস ধরে ভাড়া নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা অনলাইন প্রতারণার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। এ কাজে তাঁদের সহায়তা করেছে দেশীয় একটি চক্র।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর কেইপিজেডে পাহাড় থেকে নেমে আসা দুটি বন্য হাতির অবাধ বিচরণে একদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, অন্যদিকে পর্যটকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বেড়েছে নিরাপত্তাঝুঁকি। হাতির কাছে গিয়ে চিৎকার, ঢিল ছোড়া ও ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তোলার অভিযোগে পর্যটকদের সতর্ক করেছে বন বিভাগ।২৭ মিনিট আগে
দৈনিক সমকালের সাবেক বরিশাল ব্যুরো চিফ পুলক চ্যাটার্জির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধায় ব্যুরো অফিস থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে