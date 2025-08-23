Ajker Patrika
ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
আটক মাশরাফি ও জ্যাকি শেখ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাগেরহাটের ফকিরহাটে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ফকিরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ব্রাহ্মণরাকদিয়া গ্রামের মুস্তাক শেখের ছেলে মাশরাফি শেখ (২২) এবং একই এলাকার শেখ জাকির হোসেনের ছেলে জ্যাকি শেখ (২৮)।

বাজারের মাংস বিক্রেতা সাইফুল ইসলাম, নারকেল ব্যবসায়ী আব্দুল হালিমসহ স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) মাংস বিক্রেতা সাইফুল ইসলামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাইফুল ইসলামকে চুরির মালামাল উদ্ধার ও চোর শনাক্ত করার কাজে নারকেল ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম সহযোগিতা করে আসছিলেন। এতে শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে মাশরাফি, জ্যাকিসহ কয়েকজন মিলে আব্দুল হালিমকে মারধর করেন। এ সময় তাঁর কাছে থাকা ৭১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। পরে আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে ফকিরহাট বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনতা মাশরাফি ও জ্যাকিকে পুরোনো বাজার গলিতে দেখতে পেয়ে আটক করে পিটুনি দেন। পরে তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয়রা বলছেন, মাশরাফি ও জ্যাকির বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে।

আটক দুজনের বিরুদ্ধে বাচ্চু শেখ নামে এক মাংস বিক্রেতা চাঁদাবাজির অভিযোগে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ ছাড়া ভুক্তভোগী মাংস বিক্রেতা সাইফুল ইসলাম ও নারকেল ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম আটক ওই দুজনের বিরুদ্ধে থানায় চাঁদাবাজির লিখিত অভিযোগ করবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এদিকে আটক ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবিতে ফকিরহাটে স্থানীয় নারী-পুরুষেরা বিক্ষোভ মিছিলও করেছেন।

ফকিরহাট মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর হোসেন বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামীকাল রোববার (২৪ আগস্ট) তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

