ইবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রজতজয়ন্তী ২৫ অক্টোবর

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রজতজয়ন্তী ও প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে ২৫ অক্টোবর। আজ সোমবার আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, অনলাইনে গুগল ফরমের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সাবেক ২৬০ জন এবং বর্তমানে অধ্যয়নরত প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থী পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনে চলমান পাঁচটি ব্যাচসহ মোট ২০টি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন।

এটি বিভাগের প্রথম পুনর্মিলনী হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। অনুষ্ঠানে থাকবে উদ্বোধনী পর্ব, আলোচনা সভা, পিঠা উৎসব, র‌্যাফল ড্র এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পনসর হিসেবে থাকছে এক্সন ও ইনভেন্ট। পুরো আয়োজনে গণমাধ্যম সহযোগী হিসেবে থাকছে দৈনিক ‘আজকের পত্রিকা’। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বাবলী সাবিলা আজহার।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম নাজমুল হুদা বলেন, ‘এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা একত্রিত হবে, আড্ডা দেবে, নিজেদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ক্যাম্পাস জীবনের স্মৃতিময় দিনগুলোকে আবারও ফিরে পাবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্তরিকতা ও নিরলস পরিশ্রমে ইনশা আল্লাহ এই আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হবে।’

