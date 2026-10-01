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খুলনা

কেসিসির নির্মাণাধীন বর্জ্য রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট পরীক্ষামূলক চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
কেসিসির নির্মাণাধীন বর্জ্য রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট পরীক্ষামূলক চালু
খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ডুমুরিয়া উপজেলার সলুয়ায় নির্মাণাধীন বর্জ্য রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ডুমুরিয়া উপজেলার সলুয়ায় নির্মাণাধীন বর্জ্য রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে পরিদর্শনকালে প্ল্যান্টে স্থাপিত যন্ত্রপাতি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

পরিদর্শন শেষে উপস্থিত কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কেসিসি প্রশাসক বলেন, ‘আজ প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি চালু করা হলো। ৩০ ঘণ্টা পর এর ফলাফল জানা যাবে এবং প্রকৌশলীরা একটি প্রতিবেদন দেবেন।’

প্রকল্পটি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রশাসক বলেন, ‘প্ল্যান্টটি সফলভাবে চালু হলে খুলনার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বর্জ্য আর বোঝা থাকবে না, সম্পদে পরিণত হবে। দেশের অন্যান্য সিটি করপোরেশন ও জেলা শহরের জন্য এটি একটি মডেল প্রকল্প হবে।’

সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-২ (সিআরডিপি-২)-এর আওতায় ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সলুয়া ল্যান্ডফিলে এই বর্জ্য রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এটি পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শনকালে সিআরডিপি-২ প্রকল্পের টিম লিডার মো. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) সাবেক চেয়ারম্যান ড. এসানুল হক, কেসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী ওবায়দুল্লাহ খান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মাহবুব ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মাহবুবুর রহমানসহ কারিগরি দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বর্জ্যজেলা প্রশাসকখুলনাপ্রকৌশলীজেলার খবর
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