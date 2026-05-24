মসজিদের বারান্দা থেকে দিনমজুরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

খুলনার হরিণটানা থানাধীন কৈয়াবাজার জয়খালী ব্রিজ-সংলগ্ন একটি মসজিদের বারান্দা থেকে ডালিম গাজী (৪১) নামের এক দিনমজুরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোরে নামাজে আসা মুসল্লিরা বাইতুল মামুর জামে মসজিদের বারান্দায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে হরিণটানা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত ব্যক্তির মাথায় ইটের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং পাশে রক্তাক্ত একটি ইট পাওয়া যায়। তবে কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
নিহত ডালিম গাজী খুলনার কয়রা উপজেলার মহেশ্বরীপুর এলাকার আবুল হোসেন গাজীর ছেলে।
হরিণটানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা নামাজে এসে মসজিদের বারান্দায় মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
হেলাল উদ্দিন আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রাতে হত্যা করে মরদেহ মসজিদের বারান্দায় ফেলে রাখা হতে পারে। ঘটনাটির রহস্য উদ্ঘাটনে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।
