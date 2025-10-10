Ajker Patrika
কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

খুলনা প্রতিনিধি
জব্দ হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার কয়রা উপজেলায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ সেলিম হাওলাদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে থানা-পুলিশ ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

সেলিম হাওলাদার ৬ নম্বর কয়রা এলাকার মৃত এইচ এম শওকত হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেলিম হাওলাদারের বাড়ির ফ্রিজ থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়।

এ ব্যাপারে কয়রা থানার এসআই তারিক মাহমুদ বলেন, নৌবাহিনী ও কয়রা থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে ৬ নম্বর কয়রা গ্রামে সেলিম হাওলাদারের বাড়ি থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়রা থানায় মামলা হয়েছে।

কয়রাখুলনা জেলাপুলিশখুলনা বিভাগহরিণখুলনামাংসজেলার খবর
