সুন্দরবনের সেই বাঘ একটু হাঁটাচলা করেছে, খাবার না খেলেও পানি পান করেছে

খুলনা ও বাগেরহাট প্রতিনিধি
সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের পাতা ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা অসুস্থ বাঘটিকে খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার বাঘটি একটু হাঁটাচলা করেছে। খাবার না খেলেও বেশ কয়েকবার পানি খেয়েছে। এদিকে সুন্দরবনে যে এলাকা থেকে বাঘটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে আজ তল্লাশি চালিয়ে আটটি ছিটকা ফাঁদ পেয়েছেন বনকর্মীরা।
গতকাল রোববার দুপুরে ফাঁদে আটকা পড়া বাঘটিকে ‘ট্রানকুইলাইজার গান’ দিয়ে ইনজেকশন পুশ করে অচেতন করে উদ্ধার করা হয়। পরে বাঘটি খাঁচায় বন্দী করে খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়।
সুন্দরবন বন বিভাগ সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া নারী বাঘটি পূর্ণবয়স্ক। বাঘের সামনের বাম পা ফাঁদে আটকে ছিল। ফলে পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। চার-পাঁচ দিন ধরে বাঘটি ফাঁদে আটকে ছিল বলে ধারণা বন বিভাগের বিশেষজ্ঞ টিমের।
মূলত গত শনিবার দুপুরের পর বন বিভাগের কাছে খবর আসে, মোংলার শরকির খাল দিয়ে আধা কিলোমিটার ভেতরে হরিণ শিকারের ফাঁদে একটি বাঘ আটকা পড়েছে। এর পর থেকে বাঘটি উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করে তারা। বাঘটি উদ্ধারের জন্য গতকাল দুপুরে ঢাকা থেকে ভেটেনারি সার্জনসহ বিশেষজ্ঞ দল আসে। এ ছাড়া উদ্ধারকাজে সুন্দরবনে যান খুলনা থেকে বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তারা। উদ্ধারের পর ক্ষুধার্ত ও দুর্বল বাঘটিকে চিকিৎসার জন্য খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়।
জানতে চাইলে বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, উদ্ধারের পর বাঘটিকে স্যালাইন ও এটির পায়ের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানো হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঘটি খাবার না খেলেও বেশ কয়েকবার পানি খেয়েছে। এ ছাড়া সে আজ একটু হাঁটাচলাও করেছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।
খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ বলেন, বাঘটির সুস্থতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রতিটি বাঘের নিজস্ব টেরিটরি রয়েছে। অন্য এলাকায় ছেড়ে দিলে সংঘাতের আশঙ্কা থাকে। তাই সুস্থ হলে যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানেই অবমুক্ত করার চেষ্টা থাকবে।
ইমরান আহমেদ আরও বলেন, বাঘ উদ্ধার অভিযানটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। ঘন বনের মধ্যে বাঘটি গর্জন করছিল। এ ছাড়া উৎসুক মানুষের চাপ ছিল বড় সমস্যা। শুকনো মৌসুমে খাল শুকিয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাঘটিকে দেখার জন্য জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে।
সুন্দরবনে আরও ফাঁদ উদ্ধার
সুন্দরবনের শরকির খালের অদূরে বাঘটির আটকে পড়া এলাকা থেকে আরও ছিটকা ফাঁদ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ দিনব্যাপী ওই এলাকায় তল্লাশি করে অন্তত আটটি ছিটকা ফাঁদ উদ্ধার করা হয়েছে। বাঘ রক্ষায় অধিকতর সতর্ক থাকার অংশ হিসেবে বন বিভাগ এই তল্লাশি কার্যক্রম চালিয়েছে।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, ‘সুন্দরবনের বৈদ্যমারী এলাকায় হরিণের ফাঁদে আটকে পড়া বাঘটিকে আমরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার করেছি। অসাধু মানুষেরা ওই এলাকায় আরও ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, সে ধারণা থেকে আজ দিনব্যাপী ওই এলাকায় তল্লাশি করা হয়েছে। সেখানে আটটি ফাঁদ পেয়েছি।’ এ ছাড়া পুরো এলাকা নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের পাতা ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা অসুস্থ বাঘটিকে খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার বাঘটি একটু হাঁটাচলা করেছে। খাবার না খেলেও বেশ কয়েকবার পানি খেয়েছে। এদিকে সুন্দরবনে যে এলাকা থেকে বাঘটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে আজ তল্লাশি চালিয়ে আটটি ছিটকা ফাঁদ পেয়েছেন বনকর্মীরা।
গতকাল রোববার দুপুরে ফাঁদে আটকা পড়া বাঘটিকে ‘ট্রানকুইলাইজার গান’ দিয়ে ইনজেকশন পুশ করে অচেতন করে উদ্ধার করা হয়। পরে বাঘটি খাঁচায় বন্দী করে খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়।
সুন্দরবন বন বিভাগ সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া নারী বাঘটি পূর্ণবয়স্ক। বাঘের সামনের বাম পা ফাঁদে আটকে ছিল। ফলে পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। চার-পাঁচ দিন ধরে বাঘটি ফাঁদে আটকে ছিল বলে ধারণা বন বিভাগের বিশেষজ্ঞ টিমের।
মূলত গত শনিবার দুপুরের পর বন বিভাগের কাছে খবর আসে, মোংলার শরকির খাল দিয়ে আধা কিলোমিটার ভেতরে হরিণ শিকারের ফাঁদে একটি বাঘ আটকা পড়েছে। এর পর থেকে বাঘটি উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করে তারা। বাঘটি উদ্ধারের জন্য গতকাল দুপুরে ঢাকা থেকে ভেটেনারি সার্জনসহ বিশেষজ্ঞ দল আসে। এ ছাড়া উদ্ধারকাজে সুন্দরবনে যান খুলনা থেকে বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তারা। উদ্ধারের পর ক্ষুধার্ত ও দুর্বল বাঘটিকে চিকিৎসার জন্য খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়।
জানতে চাইলে বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, উদ্ধারের পর বাঘটিকে স্যালাইন ও এটির পায়ের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানো হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঘটি খাবার না খেলেও বেশ কয়েকবার পানি খেয়েছে। এ ছাড়া সে আজ একটু হাঁটাচলাও করেছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।
খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ বলেন, বাঘটির সুস্থতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রতিটি বাঘের নিজস্ব টেরিটরি রয়েছে। অন্য এলাকায় ছেড়ে দিলে সংঘাতের আশঙ্কা থাকে। তাই সুস্থ হলে যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানেই অবমুক্ত করার চেষ্টা থাকবে।
ইমরান আহমেদ আরও বলেন, বাঘ উদ্ধার অভিযানটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। ঘন বনের মধ্যে বাঘটি গর্জন করছিল। এ ছাড়া উৎসুক মানুষের চাপ ছিল বড় সমস্যা। শুকনো মৌসুমে খাল শুকিয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাঘটিকে দেখার জন্য জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে।
সুন্দরবনে আরও ফাঁদ উদ্ধার
সুন্দরবনের শরকির খালের অদূরে বাঘটির আটকে পড়া এলাকা থেকে আরও ছিটকা ফাঁদ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ দিনব্যাপী ওই এলাকায় তল্লাশি করে অন্তত আটটি ছিটকা ফাঁদ উদ্ধার করা হয়েছে। বাঘ রক্ষায় অধিকতর সতর্ক থাকার অংশ হিসেবে বন বিভাগ এই তল্লাশি কার্যক্রম চালিয়েছে।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, ‘সুন্দরবনের বৈদ্যমারী এলাকায় হরিণের ফাঁদে আটকে পড়া বাঘটিকে আমরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার করেছি। অসাধু মানুষেরা ওই এলাকায় আরও ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, সে ধারণা থেকে আজ দিনব্যাপী ওই এলাকায় তল্লাশি করা হয়েছে। সেখানে আটটি ফাঁদ পেয়েছি।’ এ ছাড়া পুরো এলাকা নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এক বাংলাদেশি যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্ত এলাকায় দুই পক্ষের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।১১ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় বিচারকের কামরায় ঢুকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) আটকের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগীয় মামলার শর্তে মুচলেকার পর তাঁকে থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।১৬ মিনিট আগে
বান্দরবানে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রামু উপজেলার একটি দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।১ ঘণ্টা আগে