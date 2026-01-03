Ajker Patrika

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

খুলনা প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ করেছে সশস্ত্র বনদস্যু বাহিনী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের ঢাংমারী এলাকার কেনুর খাল থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়। শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়।

অপহৃত দুই পর্যটক রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাঁরা হলেন সোহেল ও রাজু।

দস্যুরা জিম্মিদের ৪০ লাখ টাকায় মুক্তির বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দিয়েছে বলে জানিয়েছেন রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ।

কোস্ট গার্ড ও বনরক্ষীরা আজ সারা দিন অপহৃতদের উদ্ধারে অভিযান চালান। কিন্তু রাত ৯টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতদের উদ্ধার করা যায়নি।

সুন্দরবনে এর আগে জেলে, মাওয়ালি, বাওয়ালি অপহরণের ঘটনা ঘটলেও পর্যটক অপহরণের ঘটনা এটাই প্রথম বলে বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

খুলনা জেলার দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান আজ রাতে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল নারী-পুরুষসহ চারজন পর্যটক ঢাকা থেকে সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন। দুপুরে তাঁরা সুন্দরবনের ঢাংমারী এলাকায় অবস্থিত ‘রিসোর্ট গোলকাননে’ বুকিং নিয়ে রাতযাপনের জন্য অবস্থান নেন।

বিকেলে রিসোর্ট গোলকাননের মালিক শ্রীপতি বাছাড় ও চারজন পর্যটক একটি নৌকায় চড়ে রিসোর্ট-সংলগ্ন বনের ছোট খালে ভ্রমণে বের হন।

এ সময় ওই খাল থেকেই নারীসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে তুলে নেয় সশস্ত্র দস্যুরা। পরে রাতে দুই নারী পর্যটককে রিসোর্টে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও রিসোর্ট মালিক ও দুই পুরুষ পর্যটককে জিম্মি করে নিয়ে যায় দস্যুরা।

রিসোর্টের মালিকের ছোট ভাই উত্তম বাছাড় বলেন, জিম্মিদের ছেড়ে দিতে ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে দস্যুরা।

জানতে চাইলে সুন্দরবনের ঢাংমারী স্টেশন কর্মকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী জানান, তিনি অপহরণের বিষয়টি শুনেছেন, তবে কোন দস্যু বাহিনী এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত—তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

এ ঘটনার পর আজ সারা দিন রিসোর্ট এলাকায় কোনো ট্যুরিস্ট নৌযান বা পর্যটকের যাতায়াত হয়নি। এতে পর্যটকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

জানতে চাইলে দাকোপ থানার ওসি মো. আতিকুর রহমান জানান, সুন্দরবনে অপহৃত রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে উদ্ধারে থানা-পুলিশ, নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ড যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে। অপহৃত দুই পর্যটকের নাম মো. সোহেল ও জনি। দুজনই ঢাকার বাসিন্দা।

