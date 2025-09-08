Ajker Patrika
সুন্দরবনে অবৈধভাবে মাছ শিকার, জালসহ ৩ জেলে আটক

খুলনা প্রতিনিধি
পূর্ব সুন্দরবনের আলোরকোল এলাকায় অবৈধভাবে মাছ ধরায় একটি ট্রলারসহ তিন জেলেকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। জব্দ করা হয়েছে ইলিশসহ মাছ ধরার জাল। আজ সোমবার সকালে এই অভিযান চালানো হয়।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলেপল্লি দুবলা টহল ফাঁড়ি ও শরণখোলা স্মার্ট প্যাট্রলিং টিমের বনরক্ষীরা সকালে দুবলার আলোরকোল টহল ফাঁড়ির মরনচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মাছ ধরার একটি ট্রলারসহ তিন জেলেকে আটক করা হয়।

জানতে চাইলে পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) রানা দেব বলেন, এ সময় জব্দ করা হয় ইলিশ মাছ—২৫০ পিস, সাদা মাছ ১০ কেজি, ইলিশ ধরার ৩০০ মিটার জালসহ আনুষঙ্গিক মালামাল জব্দ করা হয়।

রানা দেব জানান, আটক জেলেরা হচ্ছেন আশরাফ আলী মোল্লা, মো. শহীদ ও মো. ছগির। তাঁদের সবার বাড়ি পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী গ্রামে। আটক জেলেরা বন বিভাগের পারমিট পাস ছাড়াই আলোরকোল এলাকায় মাছ ধরছিলেন।

দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার সুব্রত কুমার দাস জানিয়েছেন, আটক জেলে, ট্রলারসহ আনুষঙ্গিক মালামাল আলোরকোল টহল ফাঁড়ির অফিস হেফাজতে দেওয়া হয়েছে।

জেলেখুলনা জেলাআটকখুলনা বিভাগখুলনাঅবৈধজেলার খবরমাছ
