সাতক্ষীরা সীমান্তে ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে নারী, শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। গতকাল রোববার সন্ধ্যার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়। পরে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর গতকাল রাতে বিজিবি তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে।

হস্তান্তর করা ১৪ বাংলাদেশির মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের মিজানুর রহমান শেখ (৩৮), তাঁর স্ত্রী শারমিন আক্তার (২৪), তাঁদের ছেলেমেয়ে শামীম ও রুমা, পিরোজপুরের জিয়ানগর থানার কবির শেখ, তাঁর স্ত্রী তফুরা খাতুন ও সাতক্ষীরার আশাশুনির কাদের মোড়ল।

বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার আবুল কাশেম জানান, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে নারী, শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে আটক করে বিএসএফ। গতকাল সন্ধ্যায় তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিব্যজ্যোতি ডলি তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেন। হস্তান্তর করা বাংলাদেশিদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, ১৪ জনকে বিজিবি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। নাম-ঠিকানা যাচাই-বাছাইয়ের পর কয়েকজনকে রাতে ও অন্যদের আজ সোমবার সকালে স্বজনদের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়: সাতক্ষীরাবিএসএফবিজিবিখুলনা বিভাগ
