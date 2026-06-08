ভারতে আটক ৯১ বাংলাদেশি জেলেকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

ভারতে আটক ৯১ বাংলাদেশি জেলেকে ৪টি ফিশিং বোটসহ আজ সোমবার বেলা ১২টায় কোস্ট গার্ড বেইস মোংলায় তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাউন্ডারি লাইন (IMBL) থেকে এই হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
আজ দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা সংলগ্ন ভারতীয় জলসীমায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণের অভিযোগে ভারতীয় কোস্ট গার্ড গত ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ২০ জানুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ৪টি বাংলাদেশি ফিশিং বোটসহ ৯১ বাংলাদেশি জেলেকে আটক করে।
পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে আটক জেলে ও ফিশিং বোটগুলো বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
অবশেষে গতকাল রোববার বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাউন্ডারি লাইনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে ৯১ জন বাংলাদেশি জেলেকে ৪টি ফিশিং বোটসহ গ্রহণ করা হয়।
কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা কমান্ডার শাহ্ কামরুজ্জামান বলেন, “বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও দেশের জেলেদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমুদ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।”
বাংলাদেশ ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের ফলে এ ধরনের প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সহজতর হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
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