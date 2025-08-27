পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতলের বিনিময়ে মিলছে গাছ

যশোর প্রতিনিধি
‘আমাদের প্লাস্টিক দিন, পরিবেশ বন্ধু গাছ ও চকলেট নিন’ স্লোগানে বোতলের বিনিময়ে যশোরে গাছ বিতরণের ব্যতিক্রম আয়োজন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ঐক্য-বন্ধন’। এতে একটি প্লাস্টিকের বোতল দিলে বিনিময়ে একটি গাছ দেওয়া হয়।
আজ বুধবার দুপুরে মনিরামপুর উপজেলার পলাশী রাজবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করা হয়।
আয়োজকেরা জানান, টিফিনের টাকায় পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ঐক্য-বন্ধন’-এর সচেতনমূলক কার্যক্রমের আওতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্লাস্টিকের বর্জ্য নিয়ে উপহার দেওয়া হচ্ছে ফলদ, বনজ, ঔষধিসহ নানা প্রজাতির গাছ।
বাজারের নানা পণ্য ব্যবহারের ফলে আমাদের বসতবাড়ির আশপাশে প্লাস্টিকের বোতল ও ভাঙা অংশ জমে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শিশুরা বাড়ির আশপাশ থেকে এসব বর্জ্য কুড়িয়ে এনে এর বিনিময়ে একটি করে গাছ নিচ্ছে। এমন আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ দিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলদ, বনজ, ওষুধি ২০০টি বিভিন্ন রকমের গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ধীরে ধীরে জেলার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম চালানো হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।
পলাশী রাজবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভি হোসেন বলে, ‘আমরা বইয়ে পড়েছি, বাগান করতে হবে। কিন্তু কখনো গাছ নিজ হাতে লাগাইনি। এবার নিজ হাতে গাছ লাগাব। গাছের পরিচর্চা করব।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফরোজা পারভীন বলেন, ‘ঐক্য-বন্ধন যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সত্যি ব্যতিক্রমী। এমন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। আমরা তাদের সাফল্য কামনা করি।’
ঐক্য-বন্ধনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘বাজারের নানা পণ্য ব্যবহারের ফলে আমাদের বসতবাড়ির আশপাশে প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিকের মোড়ক জমে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা চেয়েছি শিশুরা বাড়ির আশপাশ থেকে এসব বর্জ্য কুড়িয়ে এনে আমাদের কাছে জমা দেওয়ার বিনিময়ে গাছ উপহার পাক। সে কাজের অংশ হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা চাইলে শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে গাছের চারা বিতরণ করতে পারতাম। সেটা না করে পরিবেশ রক্ষার্থে প্লাস্টিকের বর্জ্য গ্রহণ করে আমরা তাদের চারা দিয়েছি। এতে তারা গাছ উপহার পেয়ে শিশু বয়স থেকে গাছ লাগানোর চর্চা ও ভালো কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।’
