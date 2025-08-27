Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় স্বামীর মারধরে চাঁদনী (২৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার বয়রা ইসলামীয়া কলেজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাজমিস্ত্রি মাসুদ ও তাঁর স্ত্রী চাঁদনী ইসলামীয়া কলেজ এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ হতো। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁদের মধ্যে ফের কলহ হয়। মাসুদের মারধরে চাঁদনী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

চাঁদনীর ভাই হৃদয় জানান, ঘটনার সময় তিনি বোনের বাড়িতে ছিলেন। চাঁদনীকে মেরে আহত করার পর থেকে মাসুদ বাড়ি থেকে লাপাত্তা হয়ে যান।

গৃহবধূর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক আব্দুল হাই বলেন, চাঁদনীর ভাই হৃদয়ের কাছ থেকে স্বামী মাসুদ কয়েক দিন আগে ২০০ টাকা ধার নেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই পাওনা টাকা চাইতে চাঁদনীর বাড়িতে যান হৃদয়। পাওনা টাকা চাওয়ামাত্র হাত দিয়ে মাসুদ তাঁর স্ত্রীর ডান চোয়ালে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই চাঁদনীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকে স্বামী মাসুদ পলাতক রয়েছেন। লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা জেলামারধরখুলনা বিভাগখুলনা সদরস্ত্রীস্বামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

খুলনায় স্বামীর মারধরে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ