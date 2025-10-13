Ajker Patrika
খুলনায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় অস্ত্র ও মাদক মামলায় ১৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. ইমরান সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৬। গতকাল রোববার জেলার সোনাডাঙ্গা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইমরান বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার চিংড়াখালী এলাকার বাসিন্দা লোকমান সরদারের ছেলে।

গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, মোরেলগঞ্জ থানার দায়ের হওয়া মাদক ও অস্ত্র মামলায় আসামি ইমরান সরদারের ১৫ বছরের সাজা হয়। এর পর থেকে তিনি বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে থাকেন। র‍্যাব-৬-এর একটি চৌকস দল ঘটনাটি জানতে পেরে রোববার নগরীর সোনাডাঙ্গা থানায় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

র‍্যাব আরও জানায়, ওই আসামির অস্ত্র মামলায় ১০ বছর এবং মাদক মামলায় ৫ বছরের সাজা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা জেলার‍্যাবগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

রাকসু নির্বাচন: ভোটের দিন পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব মোতায়েন থাকবে

চট্টগ্রামে বাসা থেকে ১৩২ বোতল মদ উদ্ধার, মালিক-ভাড়াটের বিরুদ্ধে মামলা

সালমান শাহ হত্যার বিচার চাইতে আদালত ভক্তদের মানববন্ধন

নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সুগন্ধার ইলিশ ধরা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

