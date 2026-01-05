Ajker Patrika

খাগড়াছড়িতে এনসিপি ছেড়ে বিএনপিতে গেলেন ৩ শতাধিক নেতা-কর্মী

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
এনসিপি থেকে আসা নেতা-কর্মীদের স্বাগত জানায় বিএনপি। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনসিপি থেকে আসা নেতা-কর্মীদের স্বাগত জানায় বিএনপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়িতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন তিন শতাধিক নেতা-কর্মী। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই যোগদান অনুষ্ঠান হয়। এনসিপির খাগড়াছড়ির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব ত্রিপুরা নেতৃত্বে দলটির নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে বিপ্লব ত্রিপুরা বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম, এনসিপি দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভাববে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কথা বলবে। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে এসে দেখলাম, জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছে এনসিপি। তাই আমরা আজকে স্বেচ্ছায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে যোগদান করেছি।’

জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অনিমেষ চাকমা রিংকু সভাপতি সভাপতিত্বে যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাগড়াছড়ি ২৯৮ নম্বর সংসদীয় আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সহসভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এন আবছারসহ খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

