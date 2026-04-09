অবৈধ পাহাড় কাটা চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে: জেলা প্রশাসক

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার ঘটনায় অভিযান ও নিয়মিত মামলার খবর গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশের পর প্রশাসনের শীর্ষ মহলে নাড়া পড়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সরেজমিনে পরিদর্শন করেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত ও পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খাঁন। এ ছাড়া পাহাড় কাটার অভিযোগে মো. মনির হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা করেছেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হাসান আহাম্মদ।
আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার যোগ্যাছোলা ইউনিয়নের খাড়িছড়ার মাস্টারপাড়া এলাকায় পরিদর্শন শেষে পাহাড় কাটায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত।
জেলা প্রশাসক বলেন, পাহাড় কাটার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে মামলাও হয়েছে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে মানিকছড়ি উপজেলার দুর্গম খাড়িছড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে পাহাড় কেটে আসছে কয়েকটি চক্র। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যারাই ভবিষ্যতে জড়িত হবে, তাদের বিরুদ্ধেই প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
এ সময় জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হাসান আহাম্মদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) খাদিজা তাহিরা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
