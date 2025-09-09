আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে আগামীকাল বুধবার আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সমর্থিত দুটি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন। জেলার মানিকছড়ি ও গুইমারা সীমান্তবর্তী তবলাপাড়ায় গুলিবর্ষণ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের এখনো গ্রেপ্তার না করায় এই অবরোধের ডাক দেন তাঁরা। আজ মঙ্গলবার বিকেলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মিঠুন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলার আহ্বায়ক এন্টি চাকমা এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কর্মসূচির আওতায় খাগড়াছড়ি-ঢাকা, খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-সাজেক পর্যটন সড়কে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অবরোধ করা হবে।
বিবৃতিতে অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে জেলার সব যানবাহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সেই সঙ্গে অবরোধ পালনকালে অ্যাম্বুলেন্স, জরুরি ওষুধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী গাড়ি, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বহনকারী যান অবরোধের আওতামুক্ত থাকবে বলে জানানো হয়।
এ বিষয়ে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল বলেন, ‘অবরোধের বিষয়টি শুনেছি এবং আমরা সতর্ক থাকব।’
