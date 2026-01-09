রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্প: পাহাড় কাটার অভিযোগ তদন্ত কমিটির সরেজমিন পরিদর্শন

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পের জমি ভরাটের কাজে পাহাড় কাটার অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে তদন্ত কমিটি। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুন্নাহার চৌধুরী রামগড় আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাল (স্থলবন্দর) এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তদন্ত কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বরদাশত করা হবে না। পাহাড় কাটা বা অবৈধ ভরাটের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর আজকের পত্রিকায় ‘স্থলবন্দর প্রকল্প: রামগড়ে তিন পাহাড় কেটে বন্দরের জমি ভরাট’ শিরোনামে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে তদন্ত কমিটি বন্দর ভরাটের কাজে ব্যবহৃত বৈরাগী টিলা এলাকার প্রায় পাঁচ একর পাহাড় কাটা স্থান ঘুরে দেখেন। এ সময় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুমানা আক্তার, রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কাজী শামীম, রামগড় পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ওবাইন, রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজির আলমসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
