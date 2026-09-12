Ajker Patrika
En
জয়পুরহাট

পাঁচবিবিতে আখখেত থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার, মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের সন্দেহ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
পাঁচবিবিতে আখখেত থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার, মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের সন্দেহ
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি আখখেত থেকে তমেজুল ইসলাম (৪৬) নামে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের পর তাঁকে হত্যা করে মরদেহ আখখেতে ফেলে রাখা হয়ে থাকতে পারে। তবে হত্যার কারণ ও ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বালিঘাটা ইউনিয়নের বীরনগর গ্রামের একটি আখখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত তমেজুল ইসলাম পাঁচবিবি উপজেলার আটুল গ্রামের বাসিন্দা।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার দেওর শৌলাহাট এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে তমেজুল ইসলামের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। রাত ৯টার দিকে তিনি মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ি আটুল গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন। এরপর থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ হয়নি।

শনিবার সকালে বীরনগর এলাকায় একটি আখখেতে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি তমেজুল ইসলামের বলে শনাক্ত করেন।

পাঁচবিবি থানার ওসি (তদন্ত) মোকলেছুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পুলিশ ও স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, তমেজুল ইসলামের মোটরসাইকেলটি ছিনতাইয়ের পর তাঁকে হত্যা করে মরদেহ আখখেতে ফেলে রাখা হয়ে থাকতে পারে। তবে হত্যার প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তদন্তের পর তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটপুলিশহত্যারাজশাহী বিভাগমরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত