Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখী ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামে তাঁদের মৃত্যু হয়।

মৃত কৃষকেরা হলেন সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস (৩৭) এবং শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ (৫৫)।

স্থানীয়রা জানান, সকালে আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সঙ্গে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ির পাশে আড়মুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনে পৌঁছালে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান শিমুল বিশ্বাস।

অপর দিকে সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করছিলেন। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে মারা যান।

কৃষকদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায়ই বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকে।

বিষয়:

ঝিনাইদহশৈলকুপাকৃষকবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সম্পর্কিত

ওএমএস ডিলার নিয়োগে লটারিতে অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন

ওএমএস ডিলার নিয়োগে লটারিতে অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন

নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, ৬ জনকে আটক-জিজ্ঞাসাবাদ

নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, ৬ জনকে আটক-জিজ্ঞাসাবাদ

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু