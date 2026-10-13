বাড়ির পাশে খেলছিল ভাই-বোন, পড়ে ডোবায় মিলল লাশ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাড়ির পাশের ডোবার পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার যাদবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হলো হুমায়রা (৩) ও নাহিয়ান (৪)। হুমায়রা ওই গ্রামের আশিকুর রহমানের মেয়ে এবং নাহিয়ান একই গ্রামের বাবুর ছেলে। সম্পর্কে তারা চাচাতো ভাই-বোন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে বাড়ির পাশে খেলছিল শিশু দুটি। একপর্যায়ে খেলতে গিয়ে তারা বাড়ির পাশের একটি ডোবার পানিতে পড়ে যায়। এদিকে পরিবারের সদস্যরা তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দুপুরের দিকে ডোবার পানিতে প্রথমে হুমায়রার মরদেহ ভেসে ওঠে। বিষয়টি তার দাদি দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। পরে ডোবায় নেমে খোঁজাখুঁজি করে নাহিয়ানের মরদেহও উদ্ধার করেন তাঁরা।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজাদ রহমান জানান, বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে হুমায়রা ও নাহিয়ান অসাবধানতাবশত ডোবার পানিতে পড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি।
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