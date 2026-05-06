ঝিনাইদহে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মেশিনে ধান ঝাড়ার কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শামীম হোসেন (২৫) নামে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া আহত হন রফিকুল ইসলাম বাবু নামে আরেক ব্যক্তি। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলা ষাটবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শামীম হোসেন উপজেলা বেথুলী গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে। আহত রফিকুলের বাড়িও একই গ্রামে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে ষাটবাড়িয়া গ্রামের গোলাম রহমানের বাড়িতে মেশিনে ধান ঝাড়ছিলেন শামীম। এ সময় অসাবধানতায় শামীম হোসেন বিদ্যুতায়িত হন। পাশে থাকা রফিকুল তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসক শামীম হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।
কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ডাক্তার মহিমন ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শামীম হোসেন মারা গিয়েছিলেন। আহত রফিকুলকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জেল্লাল হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
