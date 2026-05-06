Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মেশিনে ধান ঝাড়ার কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শামীম হোসেন (২৫) নামে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া আহত হন রফিকুল ইসলাম বাবু নামে আরেক ব্যক্তি। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলা ষাটবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শামীম হোসেন উপজেলা বেথুলী গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে। আহত রফিকুলের বাড়িও একই গ্রামে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে ষাটবাড়িয়া গ্রামের গোলাম রহমানের বাড়িতে মেশিনে ধান ঝাড়ছিলেন শামীম। এ সময় অসাবধানতায় শামীম হোসেন বিদ্যুতায়িত হন। পাশে থাকা রফিকুল তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসক শামীম হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ডাক্তার মহিমন ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শামীম হোসেন মারা গিয়েছিলেন। আহত রফিকুলকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জেল্লাল হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

ঝিনাইদহবিদ্যুতায়িতমৃত্যুকালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)ঝিনাইদহ সদরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যের ব্যাগে মিলল ৫০ হাজার ইয়াবা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

ভুয়া চিকিৎসক তাফহিমুল ফের কারাগারে, হাসপাতাল বন্ধের নির্দেশ

ভুয়া চিকিৎসক তাফহিমুল ফের কারাগারে, হাসপাতাল বন্ধের নির্দেশ

এনটিআরসিএর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ বাতিলের দাবি সচেতন শিক্ষক সমাজের

এনটিআরসিএর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ বাতিলের দাবি সচেতন শিক্ষক সমাজের

সাবেক চিফ হুইপ নুর-ই-আলম চৌধুরীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সাবেক চিফ হুইপ নুর-ই-আলম চৌধুরীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

ফরিদপুরে উল্টে যাওয়া প্রাইভেট কারের পাশে মিলল মরদেহ, পুলিশ হেফাজতে দুই আরোহী

ফরিদপুরে উল্টে যাওয়া প্রাইভেট কারের পাশে মিলল মরদেহ, পুলিশ হেফাজতে দুই আরোহী