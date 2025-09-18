Ajker Patrika
কাটা হচ্ছে না সেই শতবর্ষী রেইনট্রিগাছ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
মধুপুর বাজারে রেইনট্রিগাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহের মধুপুর বাজারের দেড় শ বছরের সেই রেইনট্রিগাছটি কাটা হচ্ছে না। আজ বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে (ইউএনও) বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএনও হোসনে আরা আজকের পত্রিকাকে বলেন, গাছ নিলামের অনুমতি দেওয়া হলেও আজকের বিশেষ সভায় তা স্থগিত করা হয়েছে। ফলে সর্বোচ্চ দরদাতার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার মধুপুর বাজারে গাছটি কাটতে নিলাম আহ্বান করা হয়। নিলামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বোচ্চ দরদাতা নির্ধারিত মূল্য ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেন। কিন্তু গাছ কাটার আগে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। ফলে জনমনে অসন্তোষ বিবেচনায় গাছটি না কেটে চালানের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের মধুপুর বাজারটির আনুমানিক বয়স দেড় শ বছর। এই বাজারের জায়গায় রেইনট্রিগাছটি। ধারণা করা হচ্ছে, বাজারটি গড়ে ওঠার সময় দক্ষিণ পাশে এই গাছের চারা রোপণ করা হয়। যা কালক্রমে অনেক বড় হয়েছে।

বর্তমানে বাজারটিতে ২৫০-এর অধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার একপাশের শতাধিক প্রতিষ্ঠান এই গাছের ছায়া ভোগ করছে। গাছটি বাজারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত গাছের ডাল পড়ে কোনো ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়নি।

তবে গত জুলাই মাসের শেষ দিকে প্রবল বৃষ্টির কারণে মাছের বাজারের পাশে একটি ছোট বটগাছ চাঁদনির ওপর হেলে পড়ে। সে সময় ব্যবসায়ীরা উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হেলে পড়া বটগাছটির সঙ্গে রেইনট্রিগাছটির নিলাম আহ্বান করা হয়।

