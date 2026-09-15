ঝালকাঠিতে পুকুরে ডুবে ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু

ঝালকাঠির রাজাপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে মো. রোকনুজ্জামান (৪০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি মৃগীরোগে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত রোকনুজ্জামান উপজেলার কেওতা গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদারের ছেলে। তিনি ঢাকায় এবি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে রোকনুজ্জামান তাঁর ছেলে জিহাদ (৫) ও জারিফকে (৩) নিয়ে শ্বশুরবাড়ির পেছনের পুকুরে গোসল করতে নামেন। ছেলেদের গোসল করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি পরে আসবেন বলে জানান।
দীর্ঘ সময়েও তিনি না ফেরায় স্ত্রী জিনিয়া আক্তার পুকুরে গিয়ে তাঁর পরনের লুঙ্গি পানিতে ভাসতে দেখেন। পরে স্থানীয়রা পুকুরে ডুবন্ত অবস্থায় রোকনুজ্জামানকে উদ্ধার করেন। বেলা ৩টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
জিনিয়া আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামী ছেলেদের গোসল করিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে পরে আসবেন বলে জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময়েও তিনি না ফেরায় পুকুরঘাটে গিয়ে তাঁর লুঙ্গি পানিতে ভাসতে দেখি। এরপর স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।’
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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