Ajker Patrika
ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে গভীর রাতে পুড়ল ৬ দোকান

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি
ঝালকাঠিতে গভীর রাতে পুড়ল ৬ দোকান
গতকাল রাত দেড়টার দিকে নলছিটির দোকানগুলোতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে গেছে। এতে অন্তত ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। গতকাল মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়ন পরিষদ-সংলগ্ন সড়কের পাশের দোকানগুলোতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুড়ে যাওয়া দোকানগুলোর মধ্যে একটি মুদিদোকান এবং বাকি পাঁচটি চায়ের দোকান ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত দেড়টার দিকে ‘রাজিব স্টোর’ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পেয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় মুহূর্তেই তা পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে দোকানগুলোর মালপত্র পুড়ে যায়।

পুড়ে যাওয়া রাজিব স্টোরের স্বত্বাধিকারী রাজিব হোসেন বলেন, ‘রমজান উপলক্ষে দোকানে অনেক টাকার মালপত্র তুলেছিলাম। কিছুই রক্ষা করতে পারলাম না। অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে। জানি না কীভাবে আগুন লাগল। সব পুড়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই।’ এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

নলছিটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মফিজুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিআগুননলছিটিঝালকাঠি সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

সম্পর্কিত

রামপুরা হত্যাকাণ্ড: আরও প্রমাণ দাখিলে সময় চায় প্রসিকিউশন, রায় হলো না আজ

রামপুরা হত্যাকাণ্ড: আরও প্রমাণ দাখিলে সময় চায় প্রসিকিউশন, রায় হলো না আজ

ঝালকাঠিতে গভীর রাতে পুড়ল ৬ দোকান

ঝালকাঠিতে গভীর রাতে পুড়ল ৬ দোকান

ভূমি প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, তালাবদ্ধ সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিস, কর্মকর্তারা অনুপস্থিত

ভূমি প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, তালাবদ্ধ সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিস, কর্মকর্তারা অনুপস্থিত

নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর

নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর