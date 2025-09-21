Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে চিরকুট লিখে আইনজীবীর আত্মহত্যা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
আইনজীবী শামিম হোসেন জয়। ছবি: সংগৃহীত
আইনজীবী শামিম হোসেন জয়। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠি শহরের চাঁদকাঠি এলাকায় (পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে) চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন ৩৬ বছর বয়সী আইনজীবী শামিম হোসেন জয়। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে ভাড়া বাসার দরজা ভেঙে পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, জয়ের লেখা চিরকুটটি তাঁর বিছানার ওপর মোবাইল ফোন দিয়ে চাপা অবস্থায় পাওয়া যায়। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় তিনি বাসায় একাই ছিলেন। রাতের দিকে তাঁর ভায়রা আইনজীবী বনি আমিন বাকলাই অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে পেছনের জানালা দিয়ে দেখেন জয় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

জয়ের লেখা চিরকুটে ছিল, ‘আমার শরীরে যে রোগ বাসা বেঁধেছে, তাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। শরীরের কষ্ট, মানসিক চাপ আমি আর নিতে পারছি না। তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি আমার ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি এবং অনুতপ্ত। আমাকে ভুল বুঝবেন না, পারলে ক্ষমা করে দেবেন।’

তবে জয়ের শরীরে ঠিক কী রোগ বাসা বেঁধেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং আত্মহত্যার চিরকুটটিও জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।’

তাঁর লিখে যাওয়া চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত
তাঁর লিখে যাওয়া চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শামিম হোসেন জয় এক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। তিনি নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ দুধারিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হক মোল্লার ছেলে এবং ঝালকাঠি আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি ঝালকাঠি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে তালুকদারবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

বিষয়:

ঝালকাঠিবরিশাল বিভাগআইনজীবীআত্মহত্যাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

ঝালকাঠিতে চিরকুট লিখে আইনজীবীর আত্মহত্যা

ঝালকাঠিতে চিরকুট লিখে আইনজীবীর আত্মহত্যা

পোষ্য কোটার দাবিতে এবার কর্মবিরতিতে রাবির শিক্ষক-কর্মকর্তারা

পোষ্য কোটার দাবিতে এবার কর্মবিরতিতে রাবির শিক্ষক-কর্মকর্তারা

সীতাকুণ্ডে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক নিহত, সহকারী আহত

সীতাকুণ্ডে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক নিহত, সহকারী আহত

হবিগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে হামলা: দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

হবিগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে হামলা: দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ