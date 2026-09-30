Ajker Patrika
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যশোর

ভৈরব নদে গোসলে নেমে ৪ বছরের শিশু নিখোঁজ

­যশোর প্রতিনিধি
ভৈরব নদে গোসলে নেমে ৪ বছরের শিশু নিখোঁজ
ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা প্রাথমিক উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের অভয়নগরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে জুনায়েদ গাজী নামের চার বছর বয়সী এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ দেয়াপাড়া গ্রামের পূর্বাঞ্চল খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ জুনায়েদ ওই গ্রামের শহিদুল গাজীর ছোট ছেলে।

নৌ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৬ বছর বয়সী বড় ভাই বায়েজিদের সঙ্গে নদে গোসল করতে নামে শিশু জুনায়েদ। সে সময় ভৈরব নদে প্রবল স্রোত ছিল। জুনায়েদ সাঁতার না জানায় হঠাৎ স্রোতের টানে গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বড় ভাই বায়েজিদ চিৎকার শুরু করে। পরে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে নদীতে সন্ধান শুরু করেন।

খবর পেয়ে দুপুর ১টার দিকে নওয়াপাড়া নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।

উদ্ধার অভিযানের বিষয়ে নওয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও শিশুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই নিখোঁজ শিশুটিকে উদ্ধারে খুলনা বিভাগীয় দপ্তরের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

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