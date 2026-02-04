বেনাপোলে বোমা বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক আহত

যশোরের বেনাপোলে মাটি খননের সময় পরিত্যক্ত বোমা বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে বেনাপোল পোর্ট থানাধীন বালুন্ডা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শ্রমিকেরা হলো ওই গ্রামের কাচারিপাড়া গ্রামের বারিক সরদারের ছেলে জাকির সরদার ও নুরজাক সরদারের ছেলে আব্দুল কাদের। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ ও বিজিবি।
পোর্ট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল হাই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ কর্মকর্তা জানান, শৌচাগার তৈরির গর্ত খনন করছিলেন শ্রমিকেরা। এ সময় হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে দুই শ্রমিক আহত হন। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমার আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারা, কী উদ্দেশ্যে বোমা রেখেছিল তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
সিলেটের কানাইঘাটে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ইসমাইল হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার বড় চতুল ইউনিয়নের মুক্তাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
আড়াই মাস পর খুলনার লবণচরায় আলোচিত তিন খুনের মামলার আসামি বিসমিল্লাহ ওরফে বিসমিল্লাহ শেখকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে নগরীর টুটপাড়া দারোগার বস্তি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে।’২৪ মিনিট আগে
মাদারীপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জাহান্দার আলী মিয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপির বিদ্রোহী) মিল্টন বৈদ্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় হাতুড়িপেটার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছেন।২৫ মিনিট আগে