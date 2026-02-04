একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাই।’ আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পিরোজপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আগামী শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) পিরোজপুরে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সমাবেশ উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিরোজপুর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ। তিনি বলেন, সমাবেশে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটাবে জামায়াত। এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র আল রাশেদ প্রধান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মাহমুদা আক্তার মিতুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকবেন।
সিলেটের কানাইঘাটে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ইসমাইল হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার বড় চতুল ইউনিয়নের মুক্তাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
আড়াই মাস পর খুলনার লবণচরায় আলোচিত তিন খুনের মামলার আসামি বিসমিল্লাহ ওরফে বিসমিল্লাহ শেখকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে নগরীর টুটপাড়া দারোগার বস্তি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
মাদারীপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জাহান্দার আলী মিয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপির বিদ্রোহী) মিল্টন বৈদ্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় হাতুড়িপেটার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছেন।২৫ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া সেই সেতুর ইট ও রড ইউনিয়ন পরিষদকে ফেরত দিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোকলেছুর রহমান মণ্ডল। এরপর সেতুটির সব ইট ও রড নিলামে তোলা হয়।১ ঘণ্টা আগে