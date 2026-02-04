Ajker Patrika
পিরোজপুর

একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

পিরোজপুর প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাই।’ আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পিরোজপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আগামী শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) পিরোজপুরে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সমাবেশ উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিরোজপুর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ। তিনি বলেন, সমাবেশে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটাবে জামায়াত। এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র আল রাশেদ প্রধান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মাহমুদা আক্তার মিতুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকবেন।

বিষয়:

পিরোজপুরপ্রেসিডেন্টবরিশাল বিভাগজেলার খবরজিয়াউর রহমানজামায়াতে ইসলামী
