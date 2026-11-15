সীমান্তে আ.লীগ নেতা-কর্মীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবির পুরস্কার ঘোষণা
সীমান্ত দিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অনুপ্রবেশের তথ্য দিলে তথ্যদাতাকে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) যশোর ৪৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান। একই সঙ্গে তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
আজ রোববার বিকেলে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
বিজিবি অধিনায়ক বলেন, বিভিন্ন কৌশলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন। তাঁদের অধিকাংশই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। যশোর ও সাতক্ষীরার সীমান্ত ভারতের এসব এলাকার কাছাকাছি হওয়ায় এ পথ দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হতে পারে।
তিনি জানান, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ৪৯ বিজিবির আওতাধীন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা ও সার্চলাইট স্থাপন করা হয়েছে। রাতের টহলে পোর্টেবল সার্চলাইট ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চলছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে দিন-রাত টহল আরও বাড়ানো হবে।
সাইফুল আলম খান আরও বলেন, এখন পর্যন্ত সীমান্ত দিয়ে কাউকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। সীমান্ত দিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অনুপ্রবেশের তথ্য বিজিবিকে জানালে তথ্যদাতাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গোপালগঞ্জে পাঁচবার বিজিবি মোতায়েন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার প্রশংসা করে সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবারও সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।
মতবিনিময় সভায় যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।