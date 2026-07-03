পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেন, শুধু গাছ লাগালেই হবে না, এর যথাযথ পরিচর্যাও নিশ্চিত করতে হবে।
শুক্রবার সকালে যশোর উপশহরের সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব জমিতে এক হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অনিন্দ্য ইসলাম এসব কথা বলেন। কর্মসূচির আয়োজন করে সোনালী ব্যাংক জেনারেল ম্যানেজারস অফিস, যশোর।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন। এর পর থেকে প্রতিবছর এই কর্মসূচি বিস্তৃত হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে বর্তমানে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এতে অংশ নিচ্ছে।
পরে প্রতিমন্ত্রী নিজ হাতে একটি ফলদ গাছ রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনালী ব্যাংক যশোর অঞ্চলের ব্যবস্থাপক ইকবাল কবির।
এতে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক দেলোয়ার হোসেন খোকন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহরিয়ার হক, সোনালী ব্যাংক যশোর করপোরেট শাখার ডিজিএম মনিরুল ইসলাম, এজিএম মশিয়ার রহমান, জাতীয়তাবাদী ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন সোনালী ব্যাংক যশোর অঞ্চলের সভাপতি দবীর উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রাজীবসহ অনেকে।
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