ভূরুঙ্গামারীতে স্কুল ফিডিংয়ে ছত্রাকযুক্ত বনরুটি সরবরাহের অভিযোগ

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় সরবরাহ করা বনরুটিতে সবুজ ছত্রাক (ফাঙ্গাস) পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের দাবি, নিম্নমান ও খাওয়ার অনুপযোগী বনরুটি সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
জানা গেছে, উপজেলার সোনাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহ করা বনরুটিতে সবুজ ছত্রাক দেখা যায়। বিষয়টি জানাজানি হলে অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিভাবক মাসুদ রানা ছত্রাকযুক্ত বনরুটি নিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে যান। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আখতারুল ইসলামকে বিষয়টি জানালে তিনি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোবাশ্বের আলীকে ঘটনাটি তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেন।
কয়েকজন অভিভাবক জানান, বনরুটিগুলো শিক্ষার্থীদের দুপুরের টিফিন হিসেবে বিতরণের কথা ছিল। তবে শিক্ষকরা বিতরণের আগে রুটিতে সবুজ ছত্রাক দেখতে পেয়ে সেগুলো শিক্ষার্থীদের দেননি।
সোনাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উম্মে কুলসুম বলেন, বনরুটিতে ছত্রাক দেখামাত্রই সেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ বন্ধ করা হয়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোবাশ্বের আলী বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহ করা বনরুটিতে ছত্রাকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
স্কুল ফিডিং কর্মসূচির বনরুটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইএসডিওর প্রতিনিধি মনজু আলম বলেন, বনরুটির মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও কী কারণে এতে সবুজ ছত্রাক দেখা দিয়েছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।
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