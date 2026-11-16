Ajker Patrika
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যশোর

ঝিকরগাছায় চায়ের দোকানে লুকিয়ে রাখা ওয়ান শুটারগান উদ্ধার, যুবক গ্রেপ্তার

যশোর প্রতিনিধি
ঝিকরগাছায় চায়ের দোকানে লুকিয়ে রাখা ওয়ান শুটারগান উদ্ধার, যুবক গ্রেপ্তার
এক ওয়ান শুটারগানসহ গ্রেপ্তার মো. রাকিব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের ঝিকরগাছায় অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগান ও একটি কার্তুজসহ মো. রাকিব হোসেন (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি-৬) সদস্যরা।

গতকাল রোববার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিকরগাছা থানার নাভারণ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এসআরবি-৬ যশোর ক্যাম্পের একটি দল রাকিবের চায়ের দোকানে তল্লাশি চালায়। এ সময় দোকান থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার রাকিব ঝিকরগাছা উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের আবুল হাসেমের ছেলে।

উদ্ধার করা অস্ত্র ও কার্তুজ জব্দ করে রাকিবের বিরুদ্ধে ঝিকরগাছা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁকে উদ্ধার করা আলামতসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আজ সোমবার দুপুরে এসআরবি-৬ সিপিসি-৩ যশোর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইমামিম মুবীন সরকার সুমন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গ্রেপ্তার রাকিবকে থানা-পুলিশের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়:

ঝিকরগাছাগ্রেপ্তারযুবকযশোরখুলনা বিভাগ
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