যশোর

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে সাড়ে ৬ কোটি টাকার ডায়মন্ডসহ ভারতীয় নাগরিক আটক
যশোর সদরের নতুনহাট বাজার এলাকা থেকে আজ বৃহস্পতিবার ডায়মন্ডসহ আটক ভারতীয় নাগরিক সুজাউদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে পাচারকালে ১৫৫ দশমিক ৭৬ গ্রাম ডায়মন্ডসহ সুজাউদ্দীন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তিনি ভারতের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। যশোর সদর উপজেলার নতুনহাট বাজার এলাকা থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে তাঁকে আটক করা হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, জব্দ ডায়মন্ডের বর্তমান বাজারমূল্য সাড়ে ছয় কোটি টাকা। সুজাউদ্দীন ঢাকা থেকে চোরাকারবারিদের কাছ থেকে এই ডায়মন্ড সংগ্রহ করে বেনাপোল হয়ে কলকাতায় পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি গত এক মাসে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও ভারতে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছেন।

৪৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান জানান, আজ যশোর সদর উপজেলার নতুনহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে সুজাউদ্দীন নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৫৫ দশমিক ৭৬ গ্রাম ডায়মন্ড পাওয়া যায়; যার বর্তমান বাজারমূল্য ৬ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। সুজাউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রাও জব্দ করা হয়।

গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান আরও জানান, আটক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে যশোরের কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে। তাঁকে ওই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া জব্দ ডায়মন্ড, ডলার, রুপি ও থাই বাথ যশোর কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম চলছে।

