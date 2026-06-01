এআই ছবি দিয়ে উত্তরার মেট্রোরেল নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে: ডিএনসিসি প্রশাসক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, সরকার ও ডিএনসিসিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি ছবি ব্যবহার করে উত্তরার মেট্রোরেল এলাকার পরিবেশ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও পলিটেকনিক খেলার মাঠ ও তৎসংলগ্ন সড়ক ডিভাইডারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।
শফিকুল ইসলাম খান বলেন, কোরবানির পশুর হাটের কারণে উত্তরার মেট্রোরেল এলাকার কিছু গাছপালা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানে নতুন করে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ফলে আগের চেয়ে আরও সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
তিনি সাংবাদিকদের উত্তরা মধ্য মেট্রোরেল এলাকার প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিপরীতে জনগণের কাছে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানান।
মো. শফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন ঢাকা’ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তেজগাঁও পলিটেকনিক মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের শিল্পাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, ঈদের ৭২ ঘণ্টা পরও ডিএনসিসির ইজারাকৃত পশুর হাটগুলোতে বর্জ্য ও বাঁশের কাঠামো অপসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন হাট পরিদর্শন করে দেখা গেছে, অনেক স্থানে অপসারণ কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি স্থানগুলোতে কাজ অব্যাহত রয়েছে।
এক প্রশ্নের জবাবে প্রশাসক বলেন, কোনো ইজারাদার বর্জ্য বা বাঁশের ফ্রেম অপসারণে গাফিলতি করলে তাদের জামানত থেকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কোরবানি-পরবর্তী সময়ে নগরবাসী ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় রাজধানীর অলিগলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে ইমতিয়াজ হোসেন রাহী নামের এক পর্যটক মারা গেছে। আজ সোমবার (১ জুন) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় ডুবুরি দল ও পুলিশ। নিহত ওই পর্যটক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেহাবাদ গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছে২২ মিনিট আগে
জ্যৈষ্ঠের তীব্র খরতাপ ও ভ্যাপসা গরমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে নাটোরের লালপুরে। সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। এতে শ্রমজীবী মানুষসহ সাধারণ জনতা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।২৫ মিনিট আগে
মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল মতিন ঢাকার মিরপুরে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার চিকনি বিলে নৌকাডুবির ঘটনায় এক নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও এক কিশোরী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বিষম্ভপুর গ্রামের চিকনি বিলে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে