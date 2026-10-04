খেতে কাজ করার সময় সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

যশোরের কেশবপুরে শিমখেতে কাজ করার সময় বিষধর সাপের কামড়ে জব্বার শেখ (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার গৌরীঘোনা ইউনিয়নের কাশিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সাপের কামড়ে ওই যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গৌরীঘোনা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নারী সদস্য লাভলী বেগম।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, কৃষক জব্বার শেখ আজ সকালে মাঠে শিমখেতে কাজ করছিলেন। এ সময় তাঁকে একটি সাপে কামড় দেয়। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে বাড়ি চলে আসেন। পরে বাড়িতে এসে ঘটনাটি জানালে ও অসুস্থ অনুভব করলে তাঁকে একজন ওঝার কাছে নেওয়া হয়। সেখানে ঝাড়ফুঁক করার সময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।
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