খুলনায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

খুলনার তেরখাদা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, তেরখাদা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম এবং মধুপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মোড়লের অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে ইমরান, ইরাদুল মোল্লা, কামরুল শেখ, সাদি শেখ, আনোয়ারসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
তেরখাদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল্লাহ বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী সীমান্তে ‘কুকুর আকৃতির রোবটের’ সিসিটিভি ফুটেজে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।৩ মিনিট আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। আজ বুধবার সকাল থেকে মহাসড়কে যানজটের কবলে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিশেষ করে, রাস্তায় যানবাহনে থাকা অসুস্থ রোগী, নারী ও শিশুরা দুর্ভোগে পড়েছে।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে স্বামীর লাশ দেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্ত্রী আয়েশা বেগম (৬০)। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের বগৈর গ্রামে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পুলিয়া গাবতলী এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদী-সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে