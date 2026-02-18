ফরিদপুরে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পুলিয়া গাবতলী এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদী-সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, সকালে এক্সপ্রেসওয়ের ঢালে লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, মরদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে এবং গলায় শ্বাসরোধের চিহ্ন আছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোনো স্থানে ওই নারীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে গভীর রাতে লাশ এক্সপ্রেসওয়ের ঢালে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা।
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। আজ বুধবার সকাল থেকে মহাসড়কে যানজটের কবলে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিশেষ করে, রাস্তায় যানবাহনে থাকা অসুস্থ রোগী, নারী ও শিশুরা দুর্ভোগে পড়েছে।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে স্বামীর লাশ দেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্ত্রী আয়েশা বেগম (৬০)। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের বগৈর গ্রামে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
খুলনার তেরখাদা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
শুধু লেবুই নয়, কাঁচা মরিচের দামও বেড়েছে। গত সপ্তাহে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৮০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা ১৮০ থেকে ২০০ টাকায় উঠেছে। রমজান ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপণ্যের বাজারে এমন অস্থিরতায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।২ ঘণ্টা আগে