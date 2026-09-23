Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে অপহরণ-ধর্ষণ মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে অপহরণ-ধর্ষণ মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন
আসামিদেরকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরে পৃথক অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আরও দুই আসামিকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম পৃথক মামলায় এ রায় দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফজলুল হক জানান, সদর থানার স্কুলছাত্রী অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় আলামিন ও সাইদুর রহমান নামে দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আলামিনকে ৩ লাখ টাকা এবং সাইদুর রহমানকে ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া বকশীগঞ্জ থানার নাবালিকা অপহরণ মামলায় ১৪ বছর বয়সী আসামি স্বাধীনকে শিশু আইনে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন আদালত।

অন্যদিকে, ইসলামপুর থানার অপহরণ মামলায় শ্রী জয় দাসকে পৃথক দুই ধারায় ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিষয়:

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