Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে পাওনা টাকা নিয়ে দুপক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে পাওনা টাকা নিয়ে দুপক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৩০
লাখাই উপজেলায় পাওনা টাকা নিয়ে দুপক্ষে সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় পাওনা টাকা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার উপজেলার মুড়িয়াউক ইউনিয়নের সুনেশ্বর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সুনেশ্বর গ্রামে জালাল মিয়ার দোকান থেকে একই এলাকার রসম আলী বাকিতে কেনাকাটা করেন। পরে টাকা পরিশোধ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

দোকানের মালিক জালাল মিয়ার দাবি, তাঁর কাছে ১৮৫ টাকা পাওনা রয়েছে। অপর দিকে রসম আলীর দাবি, তিনি মাত্র ৩০ টাকা দেনা রয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

পরে বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও মারামারিতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন।

আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে লাখাই থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর ও লাখাই সার্কেল) শহিদুল হক মুন্সী জানান, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সম্পর্কিত

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ