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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে নিখোঁজের দুদিন পর বাঁশঝাড়ে মিলল অটোরিকশাচালকের লাশ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৩০
হবিগঞ্জে নিখোঁজের দুদিন পর বাঁশঝাড়ে মিলল অটোরিকশাচালকের লাশ
নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল গাজির মোকাম এলাকায় রাস্তার পাশের একটি বাঁশঝাড় থেকে নিখোঁজ তুহিন মিয়ার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবল বাজার এলাকা থেকে সিএনজি অটোরিকশাসহ নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর তুহিন মিয়া (২৩) নামের এক চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল গাজির মোকাম এলাকায় রাস্তার পাশের একটি বাঁশঝাড় থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তুহিন মিয়া বাহুবল উপজেলার শংকরপুর (ইছবপুর) গ্রামের আব্দুল্লাহ মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় সিএনজি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

নিহতের মামা কাজল মাহমুদ জানান, সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে বাহুবল বাজার এলাকা থেকে সিএনজি অটোরিকশাসহ নিখোঁজ হন তুহিন। এরপর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান না পেয়ে মঙ্গলবার বাহুবল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

বুধবার সকালে সাতাইহাল গাজির মোকাম এলাকায় স্থানীয়রা রাস্তার পাশের বাঁশঝাড়ে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি তুহিনের বলে শনাক্ত করেন।

তুহিনের পরিবারের ধারণা, তাঁর সিএনজি অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো নিশ্চিত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হোসাইন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আজ সকালে স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

হবিগঞ্জসিএনজিমরদেহজেলার খবর
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