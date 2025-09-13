লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলমকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। নিজ বাসা থেকে টাকা চুরির ঘটনায় থানার গাড়িচালকের ঘরে তল্লাশি চালানোর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এ খবর জানা গেছে।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ৮ সেপ্টেম্বর ওসি নূরে আলমের বাসা থেকে দুই দফায় প্রায় চার লাখ টাকা চুরি হয়। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে থানার পিকআপচালক ওয়াসিমের বাসাতে সেকেন্ড অফিসার বিমল চন্দ্র দেবসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিয়ে অভিযান চালান ওসি।
চালক ওয়াসিম জানান, ওসির নির্দেশে তাঁর ঘরের সব জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। তিনি এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করেন, যা গতকাল শুক্রবার রাতে ভাইরাল হয়ে যায়।
ভিডিওতে ওয়াসিম দাবি করেন, তিনি কোনোভাবেই চুরির সঙ্গে জড়িত নন। প্রয়োজনে ঘরের প্রতিটি অংশ তল্লাশি করে প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। একই সঙ্গে তিনি ওসির বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন।
এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর ওসি নূরে আলমের মাসিক বেতন কত এবং তিনি কীভাবে নগদ কয়েক লাখ টাকা ঘরে রাখলেন, তা নিয়ে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন।
ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে চুনারুঘাট থানার ডিউটি অফিসার মৃদুল জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে ওসি নূরে আলম সিসি (ক্লোজড সাসপেনশন সেন্টার) নিয়ে সিলেট রেঞ্জ অফিসে চলে গেছেন। হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, বিষয়টি তদন্তের জন্য ওসি নূরে আলমকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
