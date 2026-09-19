Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

চুনারুঘাটে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা আটক

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
চুনারুঘাটে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা আটক

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা শেখ ইমরান আহমেদ মাসুমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে চুনারুঘাট থানার গাজীপুর ইউনিয়নের জারুলিয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি গাজীপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শেখ ইমরান আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

ইমরান আহমেদ মাসুম জারুলিয়া গ্রামের হাজী আবুল খায়েরের (তুফান মিয়া) ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে চুনারুঘাট থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জসন্ত্রাসীচুনারুঘাটহবিগঞ্জ সদরছাত্রলীগজেলার খবরআইন
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