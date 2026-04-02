Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ট্রেন লাইনচ্যুত: ১৪ ঘণ্টায় তিন বগি উদ্ধার, সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ১৫
মালবাহী ট্রেনটির বগি উদ্ধারের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার মনতলা স্টেশনে জ্বালানি তেলভর্তি মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ১৪ ঘণ্টায় তিনটি বগি উদ্ধার করা হয়েছে। আর বাকি বগিগুলো উদ্ধারে কাজ করছেন রেলওয়ের উদ্ধারকর্মী। দুর্ঘটনার কারণ জানতে পাঁচ সদস্যর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে এসে এ কথা বলেন রেলওয়ের বিভাগীয় ম্যানেজার এ বি এম কামরুজ্জামান।

রেলওয়ের কর্মকর্তা জানান, তদন্ত কমিটি তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন বিজিবির (৫৫) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, বেলা ১১টা পর্যন্ত তিনটি বগি উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি একটি বগি উদ্ধারে কাজ চলছে। আর একটি বগি খাদে পড়ে আছে। বিকেল দিকে উদ্ধারকাজ শেষ হতে পারে।

শায়েস্তাগঞ্জ রেল জংশনের স্টেশনমাস্টার লিটন চন্দ্র দে বলেন, ‘উদ্ধারকাজ দ্রুত করা হচ্ছে, যাতে রেল যোগাযোগ চালু করা যায়। এখন পর্যন্ত তিনটি বগি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আশা করি, বিকেলে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে।’

উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার জ্বালানি তেলভর্তি একটি ট্রেন চট্টগ্রাম থেকে সিলেট যাচ্ছিল। রাত সাড়ে ৯টার দিকে মনতলা রেলস্টেশন অতিক্রমকালে পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ট্রেনটির একটি বগি লাইনের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

রেলপথহবিগঞ্জউদ্ধারমাধবপুরদুর্ঘটনাট্রেন দুর্ঘটনাযোগাযোগসিলেট বিভাগহবিগঞ্জ সদরট্রেন চলাচল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

