হবিগঞ্জে ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী সরওয়ারকে শোকজ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  
এস এম সরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত
এস এম সরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী এস এম সরওয়ারকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ইসলামী ফ্রন্ট ও বৃহত্তর সুন্নি জোটের প্রার্থী।

নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান সিলেট সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. জামাল উদ্দিন গতকাল বুধবার এই নোটিশ দিয়েছেন। সরওয়ারকে ১২ জানুয়ারির মধ্যে শোকজের লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো গুরুত্বসহকারে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে রেজা কিবরিয়াকে শোকজনির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে রেজা কিবরিয়াকে শোকজ

শোকজ নোটিশে বলা হয়, হবিগঞ্জ-৩ আসনে ইসলামী ফ্রন্ট ও বৃহত্তর সুন্নি জোটের প্রার্থী হিসেবে এস এম সরওয়ার প্রচার চালাচ্ছেন—এমন ভিডিও গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওটিতে হবিগঞ্জ নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রচারের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর লঙ্ঘন হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। এ কারণে কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে না—নোটিশের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

হবিগঞ্জঅভিযোগসিলেট বিভাগনির্বাচনহবিগঞ্জ সদরআদালতশোকজপ্রার্থীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
