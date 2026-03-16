Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

মুরগি ছিনতাইয়ের অভিযোগের পর ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ১১: ৪৬
মো. শাকিল ফারহান মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে মুরগিবাহী গাড়ি থেকে দুই শতাধিক মুরগি ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠার পর মো. শাকিল ফারহান মিয়া নামে এক নেতাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদল। গতকাল রোববার (১৫ মার্চ) রাতে হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।

বহিষ্কৃত শাকিল ফারহান উপজেলার গাজীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাকিল ফারহান মিয়াকে ছাত্রদলের সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহ রাজীব আহমদ রিংগন ও সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের শৃঙ্খলা মেনে চলার আহ্বানও জানানো হয়।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো লিমিটেডের গাড়ি থেকে দুই শতাধিক মুরগি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, ওই ছিনতাইয়ের ঘটনায় গাজীপুর কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি শাকিল ফারহানের নেতৃত্বে কয়েকজন অংশ নেন। এ ঘটনায় চুনারুঘাট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ছিনতাইয়ের ঘটনাটি সামাজিক ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিষয়টি ছাত্রদলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদল তাঁকে বহিষ্কার করে। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহ রাজীব আহমদ রিংগন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

হবিগঞ্জছাত্রদলচুনারুঘাটহবিগঞ্জ সদরবহিষ্কারছিনতাই
