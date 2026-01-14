চাঁদাবাজির অভিযোগ, বহিষ্কৃত নেতাসহ তিনজন আটক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক বহিষ্কৃত নেতাসহ তিনজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। চাঁদাবাজির অভিযোগে গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে জেলা শহরের চৌধুরী বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন হবিগঞ্জ শহরতলির উমেদনগর এলাকার আব্দুল মতিনের ছেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক সাকিব (২৪), একই এলাকার শাহ আলমের ছেলে মো. শিহাব আহমেদ (২০) ও নছরতপুর এলাকার আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে মো. মোশাররফ (১৯)।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে এনামুল হক সাকিবের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক শহরের চৌধুরী বাজার এলাকায় অবস্থিত আল মদিনা ট্রেডার্সের মালিক শেখ জামাল মিয়ার কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের আটক করে সেনাবাহিনী ও পুলিশে খবর দেন। পরে যৌথ বাহিনী তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হবিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
গত বছরের ৭ মে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড, সহিংসতা, মামলা-বাণিজ্য এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে এনামুল হক সাকিবকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে বহিষ্কার করা হয়।
